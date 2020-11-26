Чому збірній України з футболу "впаяли" технічну поразку? Журналіст Костянтин Андріюк виклав свої думки з цього приводу на своїй сторінці у Facebook.

За його словам, коли в клубі спалах коронавірусу, саме федерація несе відповідальність, привезуть гравці цього клубу ковід в національну збірну і чи заразять ним інших!

Але всіх цих складнощів, на мою думку можна уникнути простим рішенням - УАФ мала прийняти рішення не викликати гравців із клубів, де було зафіксовано спалах коронавірусу! І все! Спершу вірус у нас виявили напередодні матчу в Німеччині. А потім... збірна України приїхала до Швейцарії із букетом інфікованих гравців і тим самим сама віддала швейцарській владі та її медикам пас. Зауважте, на карантин посадили саме збірну України, а не Швейцарію.

Переносити матч і перегравати УЄФА не могла і не збиралася. Немає дат, немає вікон, а є суцільні коронавірусні ризики. Так, швейцарський санітарний лікар теоретично міг зобов'язати українців вкотре скласти тести і перевірити чи назбирається 14 гравців і вирішити долю гри на полі.

Але ключове слово тут - "міг"! Бо наша федерація зробила всі умови для того, щоб швейцарці скористалися таким шансом! Грала в російську рулетку із вірусом і... догралась. Хто постраждав? Звісно, футболісти, які були готові грати і які постраждали в турнірному плані. Звісно, вболівальники, яких позбавили футболу! Але, що цікаво!

На саму УЄФА мало хто киває! Наші вболівальники звинувачують винятково швейцарців. Хоча запитати треба якраз в української національної федерації! Та її президента - Андрія Павелка!

"Але, зачекайте!Промайнула інфа, що він зустрів таку поразку власної збірної .... на відпочинку! Перевірив інфу, все правда! Андрій Павелко зараз на єгипетському курорті, у Шарм-ель-Шейху! Куди він вилетів, ще за чотири дні до сьогоднішнього рішення. З теплого пляжу вочевидь, такі новини сприймаються значно простіше. А ви чекали, що за вашу збірну буде боротися в УЄФА, член її виконкому та лобіювати там інтереси своєї команди? Наївні!", - додав він.