В четверг, 26 ноября, в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Из-за пандемии коронавируса чемпионат пройдет без зрителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Читайте также Чемпионат мира-2020: раскрылось положение сборной Украины

"В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - отметил глава государства.

Он также добавил, что чемпионат планировали провести еще в май этого года, однако он был перенесен, как и сотни других спортивных событий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине сильная школа художественной гимнастики, и пожелал успехов участницам чемпионата.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо. Также мы писали о том, что Украина примет чемпионат Европы по волейболу.