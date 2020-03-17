Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесли на неопределенный строк из-за коронавируса.

О переносе турнира объявил Европейский гимнастический союз, пишет sport.ua.

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Чемпионат должен был состояться в Киеве в период с 21 по 24 мая. Новую дату проведения турнира планируют сообщить в конце апреля.

Ранее мы писали о том, что УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.

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