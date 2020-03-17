Чемпионат Европы по художественной гимнастике перенесли из-за коронавируса [ Редактировать ]
Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесли на неопределенный строк из-за коронавируса.
О переносе турнира объявил Европейский гимнастический союз, пишет sport.ua.
Чемпионат должен был состояться в Киеве в период с 21 по 24 мая. Новую дату проведения турнира планируют сообщить в конце апреля.
Ранее мы писали о том, что УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу из-за вспышки коронавируса.
Напомним, в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.
Также читайте о том, какие состязания и турниры отменены из-за вспышки коронавируса.
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