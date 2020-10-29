29 октября, на 67-м году жизни от коронавирусной инфекции умер первый президент АО "Украинская финансовая группа", бывший народный депутат Украины Валерий Бабич. Об этом сообщила в Facebook пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах.

Сегодня от этой страшной болезни ушёл человек большого сердца, добрейшей души, огромного ума - Валерий Георгиевич Бабич... Первый президент АТ "Украинская финансовая группа" вице-президент Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко, народный депутат, общественный и политический деятель, а главное - очень хороший Человек! Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье...

Валерий Бабич родился в Бродах Львовской области в 1953 году. Закончил Киевский торгово-экономический институт, начинал трудовую карьеру экономистом.

В 1991 году Бабич был одним из основателей акционерного общества "Украинская биржа", президентом которой он является до сих пор. Был председателем Совета промышленников и предпринимателей при президенте Украины, являлся внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука. Был народным депутатом Верховной Рады 2-го созыва.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер мэр Борисполя.