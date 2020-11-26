На этой неделе, согласованный с Международным валютным фондом бюджет на 2021 год внесут повторно в Верховную Раду. Уже на следующей неделе парламент его рассмотрит. Такое заявление сделал замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Также он рассказал об изменениях в бюджете после консультаций с МВФ. По его словам, у фонда было три главные претензии по бюджету: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.

По имеющейся информации (еще раз, пока от источников) по всем трем есть решение. Дефицит. Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания это означает минус более чем 30 млрд грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП.

"Прогноз по ВВП. Есть информация, что как раз номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму. Пока непонятно на сколько. Но в любом случае это еще минус миллиарды из расходов", - добавил он.

Кроме того, по согласованию с МВФ повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен перенесли с середины 2021 года на декабрь.

Пока у меня есть подтверждение этих изменений из трех источников, но все еще может переиграться.

Ранее сообщалось, что в МВФ назвали условие для выделения транша помощи Украине.

Также мы писали о том, что налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.