Создание в Одесском городском и областном советах коалиции "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Доверяй делам" приведет к разочарованию избирателей и снижению рейтингов президентской партии. Об этом на своей странице в Фейсбук пишет политический эксперт Андрей Бодров.

Он отмечает, что после провала на местных выборах "Слуга народа" ищет способы обеспечить контроль над регионами и крупными городами, что приводит к созданию "нестандартных" коалиций. Чтобы получить кресла главы Одесского облсовета и секретаря горсовета Одессы, "слуги" идут на альянс с трухановской "Доверяй делам" и порошенковской "Европейской солидарностью".

По словам Бодрова, такой союз вызывает шок даже у очень бывалых одесских избирателей.

"Неужто никто из технологов-политологов-консультантов не сказал сторонам, что этот "слегка противоестественный" союз выглядит в глазах избирателей совершенным отходом от декларируемых принципов на предвыборном этапе?" - пишет эксперт.

По его словам, для реалий Одессы союз "Евросолидарности" и "слуг" - не то что не лучший, наверное - худший путь к реализации задания по сохранению рейтинга президента и его партии.

Бодров выражает сомнения в долговечности такой коалиции. "Надолго ли представитель правящей партии останется секретарем горсовета или председателем облсовета, если "слуги" не будут поддерживать голосование по распилу территорий и бюджетов? А если будут, то что станется с рейтингом партии?" - задает вопрос политолог.

Он обращает внимание на опасность, что, пребывая в этом союзе в меньшинстве, "Слуга народа" не будет контролировать реализацию своих партийных принципов, но окажется в заложниках действий других местных игроков. "А это - прямой путь к постоянным оправданиям за чужие распилы и закату политического бренда на Одесчине", - резюмирует Андрей Бодров.