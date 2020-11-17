Утром 17 октября в Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Около 7:30 утра на трассе Киев-Чоп 18-летний водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии погибли трое: водитель легковушки и двое его пассажиров. 42-летний водитель фуры не пострадал.

На фото и видео с места происшествия видно, что грузовик перевернулся и перегородил движение по трассе. Легковушка практически уничтожена.

Причины аварии устанавливает следствие.

Ранее сообщалось, что под Харьковом произошло жуткое масштабное ДТП.