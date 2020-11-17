Под Житомиром фура "разорвала" легковушку: трое погибших (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Утром 17 октября в Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
Около 7:30 утра на трассе Киев-Чоп 18-летний водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате аварии погибли трое: водитель легковушки и двое его пассажиров. 42-летний водитель фуры не пострадал.
На фото и видео с места происшествия видно, что грузовик перевернулся и перегородил движение по трассе. Легковушка практически уничтожена.
Причины аварии устанавливает следствие.
Ранее сообщалось, что под Харьковом произошло жуткое масштабное ДТП.
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