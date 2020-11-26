15 331 випадок інфікування коронавірусом виявили в Україні минулої доби. 225 людей померли. Одужали майже 10 тисяч. У Києві добовий приріст наближається до позначки у півтори тисячі. 1254 випадки на Дніпропетровщині. На Київщині майже тисяча інфікувань на добу.

В Україні запустили чат-бот "Медсестра Іванка", який на запит перевіряє закупівлю ліків лікарнями. Відтепер перед тим, як купувати медикаменти за власний кошт - ви можете перевірити, чи закупила їх ваша лікарня. Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та повністю безкоштовний. Огляд подій в нашому огляді.

Влада спростить систему введення в експлуатацію недобудов. Про це пообіцяли у міністерстві внутрішніх справ. Зміни дозволять вирішити питання покинутих забудовниками будинків, у яких уже мешкають люди. Зокрема, питання стосувалося і житлових об'єктів компанії "Укогруп" Анатолія Войцеховського. Як повідомляли раніше, вже найближчим часом зобов'язання щодо добудов житлових комплексів банку "Аркада" та забудовника Войцеховського можуть взяти на себе нові забудовники.

З першого грудня в банках можна пред'являти паспорт у смартфоні. Під час касових операцій для підтвердження особи фінустанови прийматимуть цифровий український чи закордонний паспорт у додатку "Дія". Про це повідомили у Нацбанку України. Спростили у НБУ і процедуру верифікації банками підозрілих банкнот і монет вітчизняної та купюр іноземної валют.

У відповідній довідці замість паспортних даних клієнтам достатньо вказати контактний номер телефона або електронну адресу. Контроль за обігом фальшивих грошей з банками відтепер розділять інкасаторські компанії. Вони мають вилучати і передавати сумнівні купюри для дослідження у НБУ.

У "Нафтогазі" вирішили не підвищувати ціну на газ у грудні. Вартість блакитного палива залишиться на рівні листопада - 6 грн 33 коп. за кубометр у рамках місячного тарифу.

Річний коштуватиме 6 грн 45 копійок за кубометр. Ціна з урахуванням ПДВ, однак без вартості доставки газу. Її українці сплачують облгазам. Своє рішення газопостачальна компанія пояснила теплими погодними умовами і оптовою ціною газу, яка залишилася на тому ж рівні.

Україна втратила позиції серед світових виробників сталі. У той час, як у жовтні 64 країни з рейтингу передових збільшили виробництво на 7%, Україна його скоротила. За період з січня по жовтень - на 5,5%, а це майже 17 мільйонів тонн.

За підсумками жовтня світовим лідером-виробником сталі лишається Китай з обсягом виготовленої продукції майже 93 мільйони тонн. Далій йдуть Індія, Японія та Сполучені Штати. Україна у загальному списку виробників сталі опустилася з 13 на 14 місце.