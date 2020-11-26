Социальная сеть Facebook отхватила штрафные санкции от Комиссии по защите персональной информации Южной Кореи в размере 6,7 миллиардов вон.

Такое решение было принято из-за несанкционированной передачи личных данных пользователей другим операторам. При этом, Facebook способствует расследованию преступления.

Мы способствуем расследованию, и мы сожалеем, что Комиссия по защите персональной информации потребовала возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что представители соцсети в стране намеренны в дальнейшем ознакамливаться с материалами предъявленного обвинения.

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