Южная Корея выставила Facebook "космический" штраф [ Редактировать ]
Социальная сеть Facebook отхватила штрафные санкции от Комиссии по защите персональной информации Южной Кореи в размере 6,7 миллиардов вон.
Такое решение было принято из-за несанкционированной передачи личных данных пользователей другим операторам. При этом, Facebook способствует расследованию преступления.
Мы способствуем расследованию, и мы сожалеем, что Комиссия по защите персональной информации потребовала возбуждения уголовного дела.
Отмечается, что представители соцсети в стране намеренны в дальнейшем ознакамливаться с материалами предъявленного обвинения.
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