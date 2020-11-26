На заяву Арсена Авакова вже відреагували в Офісі президента. Прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський розглядає тотальний локдаун лише як крайній захід. І нагадала про обіцяну допомогу бізнесу. До речі, сьогодні президент вже подав у парламент два свої законопроекти про підтримку бізнесу.

Тож яку саме компенсацію пропонують українським підприємцям? Де братимуть гроші? Олена Логінова - шукала відповіді.

По вісім тисяч гривень кожному, хто втратив роботу, або чий бізнес зазнав збитків чи взагалі прогорів через локдаун. Це ініціатива президента.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо ви ФОП і хочете закрити свою кав'ярню. Або працівник і вас звільняють, бо кав'ярня нажаль, закривається - ви зможете отримати допомогу у розмірі 8000 грн. Як це зробити? Три прості кроки: ввести в додаток дія короткі дані і номер вашої картки.

На таку державну щедрість можуть розраховувати більш як мільйон фопівців. І це не весь список допомоги влади, яку анонсували президент та уряд. Про все докладно, розповім трохи згодом, а поки їду до тих, кого так рясно осипали обіцянками. До - підприємців.

Це один з київських салонів краси. Зараз будній день, тож він відкритий і майстри працюють з клієнтами. Та вже післязавтра тут не буде нікого.

І це вже буде третій вікенд, який країна проведе в умовах карантину вихідного дня. Олексій, власник салону краси каже: попередні два вже добре вдарили по фінансах. Бо ж вікенд це час, коли клієнтів приходить найбільше.

Олексій Сторожук, власник салону краси:

Ноябрь, декабрь это одни из самых кассовых месяцев в году, мы на них очень сильно рассчитываем, после них идет январь после которого и без локдауна денег нам не видать.

Чи розраховують тут на обіцяну допомогу від держави? І чи стане вона - фінансовою подушкою в скрутні часи?

Олексій Сторожук, власник салону краси:

Мы особо не рассчитываем и не думаем, что это какое-то будет нести влияние для нашей компании для нашего бизнеса, поэтому, скорее всего, даже подаваться не будем.

Та перед тим як вирішувати подаватися чи ні, треба розібратися, Що ж пропонують? Крім одноразових допомоги у 8 тисяч, держава обіцяє компенсувати витрати на сплату єдиного соцвнеску для 120 тисяч підприємств.

Анулювати податковий борг - до 3060 гривень для 4 мільйонів українців, і запровадити податкові "канікули".

Та чи стануть ці плани реальністю - мають вирішити депутати. На все про все потрібно близько 20 мільярдів гривень. І ці гроші планують узяти з ковідного фонду. Але ж там залишилось не так багато!

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Залишок всього лише 25%. Так ці кошти звісно можна використати за напрямком підтримки економіки. Але ж в пріорітеті медицина. То тут треба вирішувати владі, або вони будуть цей коронавірусний Фонд збільшувати або ж фінансування заходів підтримки бізнесу і звільнених працівників будуть відбуватися через зміни в бюджет.

Та чи зможе бюджет країни впоратися з усіма цими витратами?

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Зараз проблема в тому що уряд зіштовхується з величезною проблемою надходжень до бюджету, у нього величезний дефіцит, який йому нічим покрити. На казначейському рахунку уряду в нацбанку Немає коштів і немає чим фінансувати навіть захищені видатки і ці 20 млрд їх додатково ще треба.

Де ж беруть гроші на підтримку бізнесу в Європі? І які суми виділяють? Відповідь - невтішна: європейська фінансова допомога неспівставна з українською.

Велика Британія. Тут на підтримку підприємців уряд виділив 330 мільярдів фунтів - третину кошторису країни. Відшкодовували до вісімдесяти відсотків зарплати. Видавали вигідні кредити та одноразові виплати.

А в Німеччині лише на один місяць - грудень - планують виділили 17 мільярдів євро з бюджету на компенсацію бізнесу. "Набір допомоги" традиційний - компенсації, пільгові позики, податкові канікули.

В Україні все це неможливо. Бо стан економіки геть інший. Та наскільки ефективним буде те, що обіцяють? З урахуванням перспективи тотального локдауну?

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Через запроваджені владою рішення обмежувальні - бізнес торгівельний бізнес, ресторанний, сфери послуг - втратив набагато більше виручки за ці вихідні - фактично до кінця року залишився один місяць і якщо навіть будуть ухвалені до першого грудня цей пакет законодавчих змін по підтримці бізнесу, то фактично він буде діяти до кінця цього бюджетного року.

А що ж буде в наступному? Це питання поки без відповіді.