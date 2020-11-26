Білоруське МЗС вручило ноту протесту послу України у Мінську. Через серію "антибілоруських акцій" біля амбасади у Києві. Мовляв, це створює загрозу для дипмісії та її співробітників.

Водночас, у самій країні тривають антилукашенківські протести. Напередодні білоруси долучилися до флешмобу "нуль проміле" - на підтримку заарештованих анестезіолога мінської лікарні Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич.

Вони розповіли, що загиблий активіст Роман Бондаренко був тверезий. Хоча Лукашенко переконував у протилежному. Медикові та репортерці інкримінують розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.