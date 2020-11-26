Білоруси долучилися до флешмобу "нуль проміле" [ Редактировать ]
Білоруське МЗС вручило ноту протесту послу України у Мінську. Через серію "антибілоруських акцій" біля амбасади у Києві. Мовляв, це створює загрозу для дипмісії та її співробітників.
Водночас, у самій країні тривають антилукашенківські протести. Напередодні білоруси долучилися до флешмобу "нуль проміле" - на підтримку заарештованих анестезіолога мінської лікарні Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич.
Вони розповіли, що загиблий активіст Роман Бондаренко був тверезий. Хоча Лукашенко переконував у протилежному. Медикові та репортерці інкримінують розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.
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Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрали та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті
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