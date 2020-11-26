У Карпатах бійці ДСНС готуються до лижного сезону [ Редактировать ]
Рятувальники Закарпаття готові надавати допомогу туристам у горах. Напередодні в курортних Ізках на Боржавському хребті відбулися навчання надзвичайників. Усі подробиці - далі.
За легендою, на гірськолижному курорті зупинилася крісельна канатна дорога. На ній турист, наляканий, благає про допомогу. Алгоритм дій у такій ситуації відпрацьовують рятувальники.
Аварійна зупинка витягу. Повторюю, аварійна зупинка витягу.
На місце прибув наряд гірських рятувальників.
Іван Щадей, рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини в Закарпатській області:
Одягаю шолом і піднімаюся підхожу до драбинки і стаю. У разі, якщо ожеледиця, піднімаюся до верху стаю на іншу самостраховку, цю знімаємо і піднімаюся дальше до гори. З такими перешкодами до самого верху.
Один рятувальник страхує, інший у всеозброєнні вирушає до постраждалого. Внизу чекають ще двоє колег з аптечкою і гарячим чаєм. Кілька хвилин роботи - і турист на землі.
То термоізоляція. Пойте до автомобіля ми напоїмо вас гарячим чайом.
Михайло Мишанич, рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини в Закарпатській області:
Добре себе почуває, каже трошки замерз. Зараз надамо йому гарячого чаю, каже ноги не потерпли, не сталося нічого поганого.
І знову виклик - у горах травмувався відпочивальник.
Спина болить, ноги не відчуваю, щось ноги не відчуваю.
Постраждалому надали першу допомогу й доправили в лікарню. Подібні ситуації у роботі рятувальників трапляються часто. Тож свої навики вони відточують до автоматизму. А любителям екстриму рядять теж відповідально поставитись до відпочинку.
Олександр Гуляк, начальник гірської пошуково-рятувальної частини в Закарпатській області:
Екіпіровка, рюкзак має бути добре наекіпірований. якщо ви йдете на сутки - палатка має бути, грілки кому що, дуже обов'язково аптечка має бути. Потрібно зареєструватися, потрібно своїх родичів повідомити, куди ви йдете, на скільки.
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