Рятувальники Закарпаття готові надавати допомогу туристам у горах. Напередодні в курортних Ізках на Боржавському хребті відбулися навчання надзвичайників. Усі подробиці - далі.

За легендою, на гірськолижному курорті зупинилася крісельна канатна дорога. На ній турист, наляканий, благає про допомогу. Алгоритм дій у такій ситуації відпрацьовують рятувальники.

Аварійна зупинка витягу. Повторюю, аварійна зупинка витягу.

На місце прибув наряд гірських рятувальників.

Іван Щадей, рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини в Закарпатській області:

Одягаю шолом і піднімаюся підхожу до драбинки і стаю. У разі, якщо ожеледиця, піднімаюся до верху стаю на іншу самостраховку, цю знімаємо і піднімаюся дальше до гори. З такими перешкодами до самого верху.

Один рятувальник страхує, інший у всеозброєнні вирушає до постраждалого. Внизу чекають ще двоє колег з аптечкою і гарячим чаєм. Кілька хвилин роботи - і турист на землі.

То термоізоляція. Пойте до автомобіля ми напоїмо вас гарячим чайом.

Михайло Мишанич, рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини в Закарпатській області:

Добре себе почуває, каже трошки замерз. Зараз надамо йому гарячого чаю, каже ноги не потерпли, не сталося нічого поганого.

І знову виклик - у горах травмувався відпочивальник.

Спина болить, ноги не відчуваю, щось ноги не відчуваю.

Постраждалому надали першу допомогу й доправили в лікарню. Подібні ситуації у роботі рятувальників трапляються часто. Тож свої навики вони відточують до автоматизму. А любителям екстриму рядять теж відповідально поставитись до відпочинку.

Олександр Гуляк, начальник гірської пошуково-рятувальної частини в Закарпатській області: