На трасі Маріуполь-Волноваха фура зависла на мосту [ Редактировать ]
На трасі Маріуполь-Волноваха фура злетіла з мосту і зависла над дорогою. Водій не постраждав, він зміг вибратися з кабіни. Як з'ясувала поліція, автотроща сталася на світанку через слизьке покриття - чоловік не впорався з кермуванням. Вантажівка зачепила відбійник і мало не впала на дорогу, яка проходить під мостом. Водій був тверезим.
Ольга Артюхова, речниця Управління патрульної поліції в Донецькій області:
На дорозі Н20 біля в'їзду на Волноваху сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце приїхали інспектори патрульної поліції, де склали протокол за статтею 124 про адміністративне правопорушення, це вчинення дорожньо-транспортної пригоди і за ч1. ст 139 пошкодження дорожнього майна. Наразі винуватця очікує судове засідання. Ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння інспектори не виявили.
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