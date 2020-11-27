Вантажівка зачепила відбійник і мало не впала на дорогу, яка проходить під мостом

На трасі Маріуполь-Волноваха фура злетіла з мосту і зависла над дорогою. Водій не постраждав, він зміг вибратися з кабіни. Як з'ясувала поліція, автотроща сталася на світанку через слизьке покриття - чоловік не впорався з кермуванням. Вантажівка зачепила відбійник і мало не впала на дорогу, яка проходить під мостом. Водій був тверезим.

Ольга Артюхова, речниця Управління патрульної поліції в Донецькій області: