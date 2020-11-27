В Адміністрації морських портів хотіли приховати наслідки екологічного лиха, яке трапилось через вилив нафти. Про це повідомили в Держекоінспекції. Там кажуть, після того, як на Одещині почало тонути судно Аметист - у море витекло чимало нафтопродуктів.

Працівники порту намагалися зібрати пляму самостійно і не повідомили екологів. Це виявили під час інспекції, а до порту довелося діставатись з моря. В адміністрації порту звинувачення відкидають.

Нагадаю, судно почало тонути два дні тому надвечір в селищі Олександрівка, неподалік Чорноморська.