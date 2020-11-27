СБУ викрила масштабну схему отримання "відкатів" на закупівлі комп'ютерів для шкіл. За інформацією слідства, чиновники допомагали певним компаніям вигравати тендери, за що й отримували відсоток.

Подекуди вартість товару накручували в кілька разів. На рахунки причетних до оборудки фірм з бюджету пішло понад 70 мільйонів гривень.

Задіяними у махінаціях виявилися і посадовці районних органів влади Івано-Франківщини та понад десяток фірм.