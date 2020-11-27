СБУ блокувала постачання російської зброї через Україну [ Редактировать ]
СБУ блокувала міжнародний канал постачання через Україну російських товарів військового призначення. Ділки з Києва планували переправити до однієї з африканських країн деталі до вертольотів за підробними документами.
Першу ж партію товару, яка мала вилетіти з аеропорту "Бориспіль", затримали правоохоронці. Зловмисникам загрожує до трьох років за ґратами.
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