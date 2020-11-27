Біля Мар'їнки противник вів вогонь із великокаліберного кулемета [ Редактировать ]
Бойовики й далі порушують перемир'я на Донбасі. Там минулої доби зафіксували дві ворожі атаки. Окупанти з великокаліберного кулемета обстріляли військових поблизу Мар'їнки. А неподалік Старогнатівки били з гранатомета. Одне порушення перемир'я сталося і сьогодні. Ворог цілив з гранатомета біля Авдіївки. Вогню у відповідь армійці не відкривали. У штабі запевнили - втрат серед українських оборонців немає.
З передової - репортаж Ігоря Левенка.
Ні, немає в нас сподівань, що війна закінчиться як наші політики нам обіщають.
Тут, в окопах на Луганщині, бійці інакше бачать події на фронті. На власні очі. Ось ворог, там його зброя і вона не мовчить.
Просто получається вроде і перемир'я було і люди гинуть усе-одно.
А отже, за будь-якої погоди солдати цілодобово на бойових постах. За кулеметом боєць на псевдо "Чуб". Чому має такий позивний здогадатися не важко.
Ого, з якого року це? - Це чотири роки вже.
Сергієві сорок дев'ять років. З Вінничини. В армії він старший солдат. Кулеметник. Вдома - сотник "Українського козацтва", а ще він батько сімох дітей!
Максим, тоді Саша, Маша, Даша, Соня, Богданка і це Тьомка. Артем.
Двоє хлопців і п'ятеро дівчат. Найстаршому Максимові двадцять сім. Наймолодшому Артему один рік. Батько жартує.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Тудим-сюдим приїхав в отпуск додому в позапрошлому році, то ще й син народився.
Чому відпустив чуба та пішов воювати? Про себе Сергій розповідає стисло.
Я ще коли служив у Калузі-2, то мене там називали бандера, тому що я ще тоді їм доказував, що Україна сама виживе.
А от про своїх дітей багатодітний тато ладен розповідати годинами. Максим працює на будівництві. Старші Олександра й Марічка - вчаться на юриста та журналіста. Найменшенький Артемко - батьків улюбленець.
Да, другого числа був год, тоже з чубом. - Восьмий буде? - Ні, вже хватить!
І вже серйозно Сергій каже, саме заради майбутнього своїх дітей він зараз тут в окопах стоїть на захисті рідної землі.
Моє діло ось… і пацанів прикривати.
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Бойовики й далі порушують перемир'я на Донбасі. Сьогодні від початку доби вже зафіксували один обстріл. Неподалік Мар'їнки противник відкрив вогонь по українських позиціях із великокаліберного кулемета.
В окопах на Луганщині, бійці інакше бачать події на фронті. На власні очі. Ось ворог, там його зброя і вона не мовчить
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