Комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку пошириться на всю країну

Грузія від завтра запроваджує жорсткий карантин до 31 січня. Зачинять кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали, дитячі садки та ринки. Школи перейдуть на онлайн-форму навчання.

З крамниць працюватимуть лише ті, які торгують товарами першої необхідності, а також аптеки. У Тбілісі та інших великих містах припинить роботу громадський транспорт.

Комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку - пошириться на всю країну. Послаблення зроблять лише на свята.