Грузини готуватимуться до Нового року на карантині [ Редактировать ]
Грузія від завтра запроваджує жорсткий карантин до 31 січня. Зачинять кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали, дитячі садки та ринки. Школи перейдуть на онлайн-форму навчання.
З крамниць працюватимуть лише ті, які торгують товарами першої необхідності, а також аптеки. У Тбілісі та інших великих містах припинить роботу громадський транспорт.
Комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку - пошириться на всю країну. Послаблення зроблять лише на свята.
по теме
Грузія від завтра запроваджує жорсткий карантин до 31 січня. Зачинять кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали, дитячі садки та ринки. Школи перейдуть на онлайн-форму навчання.
Также на всей территории страны введется комендантский час
Не скасовувати карантинні обмеження протягом різдвяних свят закликала Всесвітня Організація охорони здоров'я. Водночас світовий регулятор попередив, що надто суворі заборони у святковий період можуть викликати у людей зневіру і пригнічений стан
У Києві статистика дещо пішла на спад - 980 інфікувань на добу. За темпами розповсюдження Ковіду - Україна третя у Європі
Найбільше нових випадків на Дніпропетровщині тисяча 255. Більше тисячі вже і на Запоріжжі. У Києві статистика дещо пішла на спад - 980 інфікувань на добу