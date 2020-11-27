В Туркменистане запретили черные автомобили [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов издал указ о запрете черных деталей в автомобилях. Об этом сообщает Turkmen.news.
Проконтролировать указ Туркменбаши поручили главе МВД Мамметхану Чакыеву. Не уточняется, идет речь только о легковых автомобилях или запрет касается всех автомобилей, в том числе грузовых.
В столице Ашхабаде водителей машин с черным цветом начали штрафовать еще 16 ноября. Дорожная полиция требует перекрасить черные детали в тот же цвет, в который покрашен сам автомобиль. Для каждого автомобилиста это обойдется в 1500-1600 манатов ($450).
С 24 ноября автомобили с деталями черного цвета не могут пройти технический осмотр в ГАИ: там требуют перекрасить даже заводские детали.
В Туркменистане уже действует неофициальный запрет на автомобили черного и темных цветов. О причинах запрета в документах не сообщается.
В 2018 года в стране введен негласный запрет на вождение для женщин. Новые права им не выдаются, старые не продлеваются.
Ранее сообщалось, что в Туркменистане запретили слово "коронавирус".
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