"Покращення" - на гірше. Жителі села Піщаного на Черкащині протестують проти "великого будівництва". Через капітальний ремонт траси державного значення кілька вулиць населеного пункту залишилися відрізаними від його центру. Шляховики просто ліквідували проїзд, який існував тут десятиліттями. Тепер, аби потрапити з одного кінця села в інший, - людям доводиться робити гак у кілька кілометрів.

На ту і на ту сторону - він був однаковий, можна було переїхати у любому напрямку: через дорогу, направо, наліво, а тепер - нікуди.

Віктор розповідає і показує на світлинах переїзд, який об'єднував один з районів села Піщане із центром. Населений пункт вже понад півстоліття розділяє дорога Державного значення Н-08. Люди зраділи, коли влітку шляховики почали ремонт цієї траси, сподівались, що і старенькі з'їзди полагодять. Натомість переїзди зрили і відрізали майже сотню людей від центру села.

Віктор Переясловець, житель села Піщане:

Три місяці обіцяли, сказали, що навіть є гроші і навіть виготовили документацію. Якщо вони оце вони покинуть так, як воно є, - значить, тільки один незаконний виїзд - все!

Перетнути на транспорті дорогу у цьому місці тепер ніяк - забороняє нанесена шляховиками розмітка. Виїхати на трасу тепер можна тільки праворуч і шукати за кілометр місце для розвороту, щоб знову заїхати в село. Є ще одна альтернатива, давати двокілометровий гак розбитою грунтівкою до нового переїзду і повертатись. Такими діями шляховиків люди обурені і сьогодні вийшли на акцію протесту. Вгамувати мітингувальників не змогла навіть поліція.

А шість місяців де були всі? Не було ще нічого, тільки асфальт почали рити, чого не робилося тоді? - Ми почали 6 місяців тому воювати, як тільки почали перший шар асфальту здирати.

На схемі проєкт ремонту траси шляховики показують: цього проїзду взагалі ніколи не існувало, принаймні офіційно. Проєктанти ж вирішили розмістити його на кілометр далі. Мотивація, начебто, щоб зробити зручний заїзд по середині села, а не з краю.

Якщо подивитись по публічній кадастровій - це тупо край, а от там, - тупо середина. За рахунок от того з'їзду, там він був існуючий в асфальті - його, це все "весілля" перенесли туди, на той бік.

На цих світлинах видно, що проїзд існував і схоже цілком законно. Він був навіть облаштований розміткою та спеціальним дорожнім знаком "примикання двох другорядних доріг". Та попри це обласні шляховики наполягають, не було в цьому місці з'їздів, і ніколи не буде.

Юрій Дубрава, прес-секретар служби автомобільних доріг в Черкаській області:

Цього з'їзду немає в паспорті автомобільної дороги, його немає - він самовільно влаштований! Дуже часто на дорогах люди встановлювали самі, купляли знаки і встановлювали - таких випадків дуже багато.

Обурені такою відповіддю селяни сьогодні тимчасово перекрили рух. Люди кажуть, якщо шляховики не відновлять проїзд - будуть перекривати рух на трасі хоч кожен день.