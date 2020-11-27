У Німеччині схвалили заборону пластикових пакетів у супермаркетах [ Редактировать ]
Важливий екологічно-дружній крок у майбутнє зробили німецькі законодавці. Бундестаг заборонив використання на території країни поліетиленові пакети.
З 2022 року супермаркети не пропонуватимуть покупцям пакети з пластику. Проте на магазинних полицях залишаться сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, якими огортають фрукти та овочі.
Між іншим, один поліетиленовий пакет може розкладатися від 10 до 20 років, а звичайна соломинка для напоїв - до двох століть.
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