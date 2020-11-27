Сполучені Штати залишаються першими у ТОП-списку поширення коронавірусу - майже 30 мільйонів хворих. Понад 9 мільйонів людей захворіли за весь час пандемії в Індії. 6 мільйонів, 200 тисяч - у Бразилії.

* * *

Грузія запроваджує повний локдаун на два місяці. Від цієї суботи до 31 січня в країні припиняє роботу весь громадський транспорт. Грузинам відзавтра заборонено виходити на вулицю з дев'ятої вечора до п'ятої ранку. Щоправда, в передноворічний та передріздвяний вечори прогулянки дозволять у будь-який час. Ресторани та кафе під час карантину працюватимуть лише на виніс або з доставкою. Усі заклади та організації не першої необхідності, як от басейни, спортзали та культурні центри, закривають. Працюватимуть у звичному режимі лише аптеки, магазини з продовольчими, побутово-хімічними та зоо-товарами. Усі дитячі садки зачиняють, а школи та вищі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Та на новорічні свята, з 24 грудня по 2 січня, обмеження обіцяють послабити: відчинити торговельні центри та відновити роботу транспорту.

* * *

Посилюють карантинні обмеження і в Хорватії, проте поки що лише частково. Від суботи й до 21 грудня у країні не працюватимуть усі кафе, бари й ресторани. Водночас будуть відчинені церкви, магазини та культурно-розважальні заклади. Проте з певними обмеженнями - не більше 25 людей на одній події. Приватні святкування - у колі з 10 учасників. Аби завадити проведенню домашніх вечірок, уряд припинив продаж алкоголю після 10 вечора. Суворіших обмежень влада не планує. Прем'єр-міністр Хорватії наголосив, що повний локдаун для країни "є нереальним ні з економічної, ні з політичної точок зору".

* * *

Стало відомо не лише про користь, а й побічні ефекти від нових антикоронавірусних вакцин. Волонтери, які брали участь у випробуваннях препарату від Moderna та Pfizer поділилися досвідом. Так, перша доброволиця пані Халлер відчувала лише біль у руці протягом першої доби після щеплення. А от Даніель Горовіц описав симптоми, подібні до грипу. Та достеменно невідомо, чи отримав він саме вакцину, а не плацебо. Поширені побічні ефекти від антикоронавірусних препаратів дійсно схожі на грип: легка лихоманка, втома, головний біль і дискомфорт у м'язах та суглобах. Та Міністерство охорони здоров'я США запевняє, що саме це є сигналом, що ваш організм починає формувати імунітет проти хвороби.

* * *

AstraZeneca проведе додаткове випробування COVID-вакцини. А все - через розходження даних щодо позитивної дії препарату. Ще цього понеділка британо-шведська компанія повідомила про ефективність своєї вакцини на 90 відсотків. Проте згодом під час іншого випробування результат склав 62 відсотки. Більша ефективність була у тих, хто отримував половину дози, замість повної. У нових дослідженнях AstraZeneca хоче сконцентруватися саме на цьому методі: коли спочатку пацієнт отримує частину вакцини, а за місяць - ще одну, повну.

* * *

На норковій фермі в Литві зафіксували перший випадок COVID-19. Вірус виявили після раптової смерті 169 тварин у одному господарстві. Таку ж недугу зафіксували й у працівника ферми. Підозрюють, що саме від людини норки заразилися коронавірусом. Влада регіону, де розташоване господарство, вирішила знищити та утилізувати всіх тварин на фермі. А це близько 40 норок.