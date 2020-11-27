Кому радість, а кому й прибуток - тепер можна оцінювати і новий проєкт Держбюджету. Міністерство фінансів нарешті переписало головний кошторис країни на наступний рік. Що конкретно змінилося?

Зекономити не вийшло. Точніше, МВФ не дав. Бо ощадливість могла коштувати обіцяного траншу, без якого українській економіці - ніяк. Тому у допрацьованому проєкті Держбюджету урядовці таки зменшили дефіцит та видатки, і істотно збільшити доходи.

Прибутки зросли на 20 мільярдів гривень, видатки - навпаки - зменшилися майже на 13%. А дефіцит бюджету замість 6 відсотків став 5,5 процентів ВВП.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

В цілому параметри бюджету 2021 року збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці України з МВФ.

У допрацьованому проєкті бюджету уряд збільшив видатки на оборону та безпеку, освіту і медицину. Зокрема, і на боротьбу з коронавірусом. Докинули грошей і на соціальний захист та підтримку бізнесу.

Зростання "мінімалки" з січня залишили в силі. З нового року - 6 тисяч гривень, влітку - 6,5 тис.грн. Курс долара - 29,10 гривень.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Врахували більшість наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних можливостей ресурсної частини бюджету і стану національної економіки. Ключовий аспект - це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання.

Чи так це? Своє слово мають сказати депутати. Розглядати головний фінансовий документ 2021 року Верховна Рада візьметься вже наступного тижня.

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У депутатів до бюджету було понад 2,5 тисячі пропозицій. Як сказав міністр фінансів, - це ще один бюджет на трильйон, який довелося б шукати, щоб виконати усі забаганки нардепів.

А от якщо говорити про МВФ, то навіть переписування проєкту кошторису зараз - не означає, що транш отримаємо у найближчі тижні. Кредитори очікують ще як мінімум двох рішень: щодо відновлення електронного декларування і захисту антикорупційних органів. Відповідні законопроєкти вже внесені до Верховної Ради.

Вже завтра, не зважаючи на традиційно вихідну для політиків суботу, у парламенті відбудеться велике засідання, яке скликає Дмитро Разумков. Будуть представники Уряду, керівник Офісу Президента з заступниками та представники всіх фракцій і груп.

Такої особливої погоджувальної ради у нас не було з весни, коли спільно вирішували, як боротися з коронакризою. Тож, якщо в грудні політики попрацюють нормально, МВФ перерахує гроші вже в січні місяці 2021 року.