Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет занимать пост президента после принятия новой конституции. Об этом он заявил на встрече с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщает БелТА.

Лукашенко пообещал не допустить фальсификаций при голосовании за основной закон. Сроки принятия документа неизвестны.

Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут.

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В сентябре Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, однако еонкретных сроков не назвал. По его словам, сначала нужно принять Конституцию и провести выборы местных органов власти. 16 ноября Лукашенко заявил, что планирует отдать до 80% своих полномочий.

Напомним, что на президентских выборах 9 августа за Александра Лукашенко по официальным данным ЦИК Беларуси проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Вместе с тем его не признали законным президентом Беларуси ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь начали торговую войну.