Президент України разом з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору [ Редактировать ]
Вшанував пам'ять жертв голодомору і Президент Володимир Зеленський.
Вранці він разом з дружиною та представниками свого Офісу прибув до пам'ятного знака жертвам Голодомору та поклав до скульптури "Гірка пам'ять дитинства" колоски та калину. Після чого виголосив промову та закликав усіх українців запалити свічку в пам'ять про мільйони жертв.
Володимир Зеленський, Президент України:
Наслідком Голодомору, який визнаний Геноцидом нашого народу з боку тоталітарного, сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій Світовій Війні. Як можна прагнути цілий народ? Чому і за що? Ми цього ніколи не збагнемо, не забудемо і не пробачимо.
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