Вшанував пам'ять жертв голодомору і Президент Володимир Зеленський.

Вранці він разом з дружиною та представниками свого Офісу прибув до пам'ятного знака жертвам Голодомору та поклав до скульптури "Гірка пам'ять дитинства" колоски та калину. Після чого виголосив промову та закликав усіх українців запалити свічку в пам'ять про мільйони жертв.

Володимир Зеленський, Президент України: