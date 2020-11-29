Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививки будут добровольными. Об этом сообщает radio.cz.

Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.

"Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за средства социального страхования, причем вакцинация не будет обязательной", - сказал министр.

Несмотря на то, что вакцинация добровольная, министр призвал чехов прививаться. Для этого внедряют просветительскую кампанию правительства.

Однако сначала бесплатная вакцинация была предусмотрена только для определенных слоев населения.

Ранее сообщалось, что вакцину от COVID-19 компании "Pfizer" начали доставлять по миру.