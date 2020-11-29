В Украине объявлена чрезвычайная скользкая опасность [ Редактировать ]
В понедельник, 30 ноября, почти во всех регионах на территории Украины будет наблюдаться гололед.
В Одесской области, Николаевской области, Черкасской области, Кировоградской области и Полтавской области прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега а местами - гололед. При этом, на юг и восток страны налетит ветер, скоростью 15-20 м/с.
Отмечается, что ухудшение погодных условий может привести к утрудненному движению транспорта на различных участках дорог.
Ранее мы писали, что на выходных с 28 по 29 ноября в Украине наблюдается пасмурная и дождливая погода. Возможны осадки в виде мокрого снега.
по теме
Возгорание произошло на площади 6 кв.м.
В декабре нас ожидают температурные качели
Погода в Украине, в четверг, 26 ноября будет относительно теплой
Трагедия унесла жизнь ребенка
Погода в Украине в воскресенье, 22 ноября, будет находиться на грани осени и зимы