В понедельник, 30 ноября, почти во всех регионах на территории Украины будет наблюдаться гололед.

В Одесской области, Николаевской области, Черкасской области, Кировоградской области и Полтавской области прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега а местами - гололед. При этом, на юг и восток страны налетит ветер, скоростью 15-20 м/с.

Отмечается, что ухудшение погодных условий может привести к утрудненному движению транспорта на различных участках дорог.

Ранее мы писали, что на выходных с 28 по 29 ноября в Украине наблюдается пасмурная и дождливая погода. Возможны осадки в виде мокрого снега.