Францію знову сколихнули масові протести. Сотні тисяч французів вийшли на вулиці проти так званого "поліцейського закону". Яким хочуть заборонити пресі знімати на фото та відео - правоохоронців. Про безлади у французькій столиці - розкаже Катерина Кравець.

Спалені автівки, потрощені вітрини, понівечені будівлі. Такі наслідки протестів у Парижі. Напередодні там на вулиці вийшли майже 50 тисяч невдоволених.

Усе через новий законопроєкт "про безпеку". Той забороняє фото- та відеозйомку поліцейських. Автори документа вбачають у таких діях небезпеку для правоохоронців. Натомість журналісти вважають порушенням свободи слова.

Олів'є Галанопо, президент Паризької асоціації за вільну думку:

Треба називати речі своїми іменами. Заборона аудіо- та відеозапису представників поліції, неможливість взагалі фільмувати те, що відбувається, - це атака на свободу слова.

Фаб'єн, протестувальниця:

Новий закон забороняє нам знімати, утім, лише так можна зафіксувати неприйнятні дії поліцейських. Я тут заради своєї свободи. Навіть на моїй масці написано: "Я люблю свободу".

Кілька днів тому Францію шокували кадри, на яких троє поліцейських б'ють темношкірого музичного продюсера Мішеля Цеклера на порозі його студії. Одна з версій - нібито він був без маски.

Правоохоронців зрештою заарештували, триває слідство. Інцидент засудив навіть президент Еммануель Макрон. За новим законом тим, хто поширив ці кадри, може загрожувати рік за ґратами або штраф 45 тисяч євро.

Саломе, протестувальниця:

Цей закон саме спрямований проти нашого права фіксувати все, що відбувається за участі поліції. Що може статися - ми побачили на прикладі з Мішелем. І в подібних випадках, якщо не буде відеофіксації, зважатимуть на слова поліцейських, а нас просто не будуть чути.

Каролін, протестувальниця:

Мене надзвичайно непокоїть те, що відбувається у Франції. Два останні роки я виходила на протести разом із "Жовтими жилетами" і бачила, яке насильство чинила поліція. І це лише те, що ми знаємо. А скільки таких Мішелів просто кинули за ґрати за вигаданими звинуваченнями! Це все жахливо.

Дуже стрімко паризькі протести переросли в сутички з поліцією. Мітингарі взялися палити все, що траплялося їм під руку. Серед іншого влаштували пожежу в одному з відділень Центробанку Франції.

Подекуди протестувальники почали зводити барикади. У правоохоронців жбурляли камінням і петардами. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати й водомети.

Під час сутичок були поранені 37 правоохоронців. Затримали кількадесят активістів. За даними організаторів, у масових акціях по всій країні взяли участь півмільйона людей.

Французьке МВС наводить менші цифри - 130 тисяч. Законопроєкт, який викликав таке обурення, поки що ухвалено в першому читанні - нижньою палатою парламенту. Тепер його ще має підтримати Сенат.