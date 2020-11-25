Администрация действующего президента Дональда Трампа предоставила Джо Байдену, которого ведущие американские СМИ назвали будущим главой государства, ежедневные секретные отчеты разведслужбы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщило агентство Reuters.

Известно, что теперь Байдену будут доступны документы, касающиеся угроз национальной безопасности США, которые получает Трамп.

Как заявляли в аппарате Национальной разведки США, Байден не сможет получать их данные до тех пор, пока избранным президентом его не назовет Управление общих служб, выполняющее функции надзорного органа в американской администрации.

Напомним, ранее Трамп обвинил бывшего президента в госизмене.

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