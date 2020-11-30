В Україні введуть "інтелектуальний локдаун" [ Редактировать ]
Інтелектуальний локдаун. Над таким форматом карантинних обмежень працюють нині в уряді. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Йдеться не про суворий тотальний карантин, який був навесні, а про скоригований з огляду на ситуацію в кожному регіоні.
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