У Кабміні обговорюють "інтелектуальний локдаун" для України

Як приклад політик навів громадський транспорт. Якщо той зупинити завтра виникнуть труднощі. А якщо напередодні Нового року або у вихідні, то це по економіці не вдарить. І настрій не зіпсує