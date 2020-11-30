Гібралтар, крихітний півострів, що належить Британії, в часи пандемії перетворився на шлюбну столицю світу. Туди приїздять закохані з різних країн, щоб одружитися. Усе через спрощені карантинні та юридичні правила. Які саме - знає Анна Філь.

Бруно і його дівчина Наталі живуть в ірландській столиці - Дубліні. Побратися вирішили давно, але на заваді коханню став карантин. Усі урядові структури зачинені, зареєструвати шлюб ніде. Тому закохані наважилися на подорож до британської заморської території - Гібралтару.

Бруно Міані, наречений:

Одружитися в Ірландії нині складно. Виїхати звідти можна лише з поважних причин. На щастя, весілля - одна з таких. Тож ми покинули країну без проблем. Долетіли до іспанської Малаги, а звідти автобусом до Гібралтару.

Кордони цієї території відкриті для всіх. Для укладання шлюбу необхідні лише паспорти та свідоцтва про народження. Ще одна умова - пробути в Гібралтарі добу до чи після церемонії. Такі прості правила функціонують уже давно, тому ця місцина здавна приваблювала охочих побратися за лічені години.

Бруно Міані, наречений:

Джон Ленон і Йоко Оно одружилися тут у шістдесят дев'ятому році. А я фанат "Бітлз", тож для мене це особливе місце.

Відколи почалася пандемія коронавірусу, в Гібралтарі - справжній весільний бум.

Флора Лам, власниця шлюбної агенції:

Кілька місяців у нас був жорсткий карантин. Але щойно він скінчився - клієнтів побільшало удвічі. Люди відкладали дати весілля, але скільки ж можна чекати? Багатьом конче треба укласти шлюб, бо якщо вони з різних країн і не одружені, то не можуть їздити одне до одного.

Саме молодята з різних країн нині найчастіше гуляють весілля на Гібралтарі. Святкують у вузькому колі. Дістатися до крихітного півострова на півдні Іспанії недешево, тому великими компаніями не приїздять. Та для двох закоханих церемонію влаштовують за всіма канонами й карантинними правилами - просто неба.

Фабіан Пікардо, головний міністр Гібралтару:

Я дуже тішуся, що Гібралтар нині відомий як місце, яке об'єднує, а не роз'єднує людей. Неважливо, хто ви і звідки - у нас ви можете офіційно узаконити стосунки з вашим обранцем.

Карантинні обмеження на Гібралтарі не такі суворі, як у сусідній Іспанії. Дозволено збиратися до шістнадцяти осіб, маски на вулиці носити не обов'язково.