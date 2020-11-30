Известный украинский доктор Евгений Комаровский раскритиковал организаторов различных ток-шоу, отметив, что такие мероприятия разобщают и ссорят людей. Видео опубликовано на официальном Telegram-канале доктора.

Комаровский, в частности, сказал, что главной проблемой, которая угрожает безопасности страны, является тот факт, что украинцы "ненавидят друг друга", постоянно спорят и не могут договориться даже "перед лицом смертельной опасности".

"Они готовы утонуть, но за руки они не возьмутся, понимаете? И пока мы не найдем слова, инструменты, лидеров, которые заставят украинцев взяться за руки, пока мы не выгоним поганой метлой тех, кто людей ссорит, подталкивает к конфликту, гадит начиная с комментариев и заканчивая площадями, пока мы от всех не избавимся, мы будем деградировать, деградировать и деградировать", - сказал медик.

По его словам, такое положение вещей приводит к тому, что из Украины регулярно эмигрируют "светлые, нормальные и предприимчивые жители".

"И это - наш приговор. Приговор власти, приговор политикам, приговор ребятам, которые организовывают всякие ток-шоу. Все ваши ток-шоу, все до одного - ссорят людей и стравливают. Получается красивая картинка, а работать на объединение ни у кого ума не хватает. Вот это - наша беда. Болезнь похлеще коронавируса", - подытожил медик.

Ранее Комаровский назвал единственный способ избежать COVID-19.