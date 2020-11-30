Помогают ли витамины лечить COVID-19: ответ врача [ Редактировать ]
Известный стратег и медик-инфекционист Вадим Аристов утверждает - нет конкретных доказательств того, что витамины помогают при лечении китайского коронавируса COVID-19, передает "Апостроф".
Более того, Аристов убежден - чрезмерное употребление витаминов может навредить организму. По словами инфекциониста, витамин D нельзя принимать больше, чем рекомендованная медицинская доза (2000 международных единиц в сутки).
Аристов отметил - превышение дозы витаминов может вызвать активное сопротивление иммунной системы (по причине чего состояние организма при коронавирусе может ухудшиться).
"Относительно витамина С нет достаточно доказательств для общего населения. Есть отдельные интересные исследования, которые говорят о работниках экстремальных отраслей - спортсмены, люди, которые занимаются зимними видами спорта, и тому подобное", - сказал он.
Для третьего популярного витамина - Е - отметил Аристов, рекомендованная доза составляет 200 международных единиц в сутки.
"Опять же, не нужно превышать. Относительно цинка тоже есть определенные дозировки, нужно подбирать под возраст и помнить, что передозировка может чрезмерно стимулировать у мужчин их простату. Это может вызвать свои последствия", - подытожил инфекционист.
Ранее ученые шокировали прогнозом по коронавирусу на декабрь.
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