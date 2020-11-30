По пессимистическому сценарию, число новых случаев COVID-19 в ближайшую неделю может достичь 20 тысяч. Соответствующий прогноз дали ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней смоделировали распространение коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Согласно расчетам ученых, стремительный рост заболеваемости может стать причиной для введения локдауна в Украине. Однако, по оптимистическому сценарию, в ближайшее время ожидается колебания уровня заболеваемости в диапазоне 10 - 16 тысяч случаев ежесуточно.

Ученые установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний на грипп и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести.

Кроме того, ожидается, что процент летальности в стране уменьшится до 1,75 %. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине медленно улучшается.

Ранее сообщалось, что в Украине резкий спад заболеваемости COVID-19.

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