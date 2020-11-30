Оголошувати локдаун чи ні? В Офісі Президента сьогодні відбудеться нарада за участі глави держави та міністрів. На ній обговорять головні чинники запровадження жорсткого карантину - чи витримає медична система без нього, та чи витримає економіка, якщо його введуть?

Про результати обговорень обіцяють повідомити якомога швидше.

Раніше стало відомо, що влада розглядає кілька можливих варіантів локдауну. За одним з них, посилення карантину планують на новорічні свята - з 24 грудня до 15 січня.