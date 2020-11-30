В Офісі Президента розглядають запровадження локдауну в Україні [ Редактировать ]
Оголошувати локдаун чи ні? В Офісі Президента сьогодні відбудеться нарада за участі глави держави та міністрів. На ній обговорять головні чинники запровадження жорсткого карантину - чи витримає медична система без нього, та чи витримає економіка, якщо його введуть?
Про результати обговорень обіцяють повідомити якомога швидше.
Раніше стало відомо, що влада розглядає кілька можливих варіантів локдауну. За одним з них, посилення карантину планують на новорічні свята - з 24 грудня до 15 січня.
по теме
Рішення прийматимуть після того, як у МОЗ оцінять ефективність впровадження карантину вихідного дня
О результатах совещания будет сообщено как можно скорее
Йдеться не про суворий тотальний карантин, який був навесні, а про скоригований з огляду на ситуацію в кожному регіоні
А разом з ним і голова Офісу - Андрій Єрмак. Про це сам президент повідомив у відеозверненні
В пятницу, 13 ноября, заместитель Ермака Михаил Подоляк сделал заявление