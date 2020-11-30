Верховна Рада розгляне законопроекти про відновлення є-декларування для чиновників - Дмитро Разумков [ Редактировать ]
Бюджет-2021 цього тижня у Верховній Раді не розглядатимуть, адже документ надійшов до нардепів лише минулої п'ятниці. Про це сьогодні заявив Дмитро Разумков. Натомість за словами спікера, від завтра парламентарі візьмуться за розгляд законопроєктів щодо підтримки бізнесу - це три документи, які вніс Президент.
Володимир Зеленський пропонує на рік відтермінувати обов'язкові касові апарати для ФОПів та скасувати деякі штрафи для підприємців. Також цього тижня, за словами Разумкова, Рада розгляне законопроєкти про відновлення є-декларування для чиновників. Поки що документів два: один розробили на Банковій, другий - у парламентському комітеті.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Для мене навіть більш важливо, щоб була відповідальність за незаконне збагачення. Тому що навіть не за те, що ти сказав, що ти вкрав, а за те, що ти вкрав - і тут аспект, який треба доопрацьовувати. А щодо криміналізації - якщо ми кажемо про початок перемовин, велика кількість фракцій виступала проти криміналізації цієї статті, станом на сьогодні пішли на поступки, пішли на компроміс і сприймають криміналізацію, якою вона буде - це ще предмет перемовин, подивимось.
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