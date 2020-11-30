Паризькі поліціянти, які побили темношкірого продюсера за відсутність маски, взяті під варту і понесуть відповідальність за свої дії. Про це повідомила прокуратура Парижа.

Інцидент розпалив хвилю протестів у Франції, після яких вулиці столиці залишились розгромленими.

"Вони запанікували, тому застосували силу", - так окреслив паризький прокурор дії трьох поліцейських, які побили темношкірого продюсера Мішеля Зеклера. Чоловік ішов вулицею без маски, помітив поліцейський патруль і заховався у своїй студії, щоб уникнути штрафу. Та правоохоронці побігли за ним усередину.

Ремі Гайц, прокурор Парижа:

Поліцейські засвідчили, що не могли контролювати пана Зеклера, бо він чинив опір. Побиття пояснили тим, що їх охопила паніка, коли вони опинилися в занадто тісній кімнаті, з якої не могли вийти через опір затриманого.

"Брудний негр", - такими вигуками супроводжувалась бійка. На підмогу трьом полісменам прибіг четвертий і застосував сльозогінний газ. Його єдиного не взяли під варту, хоч усіх чотирьох усунули від роботи. І такі санкції стали можливими саме завдяки тому, що інцидент зафіксували камери спостереження, а відео розлетілось французькими та європейськими ЗМІ, переконана адвокатка потерпілого.

Хафіда ель Алі, адвокатка Мішеля Зеклера:

Моєму клієнтові пощастило, що, перебуваючи в цілковитій ізоляції, він має це відео, щоб поскаржитись на такі дії. Якби цих доказів не було, очевидно, затримали б його. Бо це були б просто його слова проти поліцейських.

"Це сором для Франції", - написав у Twitter президент країни. І засудив насилля та расизм. Інцидент трапився у вкрай незручний для французької влади час - в країні саме намагаються ухвалити закон, який забороняє фільмувати та поширювати відео поліцейських. Макрон підтримує законопроєкт. Правозахисники та журналісти - проти. Понад тиждень в країні не стихають протести, які часто закінчуються погромами та сутичками з поліцією.

Під час суботніх акцій було поранено 98 полісменів, - заявив міністр внутрішніх справ Франції. Водночас затримали 81 демонстранта - і їх притягнуть до відповідальності за скоєні правопорушення, - запевнив міністр.

Та організатори протесту здаватися не планують, адже законопроєкт про захист поліції ще не ухвалений остаточно, тож вони сподіваються зупинити процес.