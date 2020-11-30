Вартові закону сьогодні протестували проти беззаконня. Сотні поліцейських, пенсіонерів МВС та держслужбовців уже кілька років не можуть отримати квартири, за які вже заплатили. Через будівельну аферу правоохоронці та їхні родини можуть побачити омріяне житло хіба що через паркан.

Шукати правди люди прийшли до Офісу генпрокурора. І на знак протесту перекрили дорогу біля установи. Чи є надія, що на проблему таки звернуть увагу чиновники?

В этой комнате мы живем, нас 4 я, мой муж, моя дочь 4 года и сын. Здесь спим мы с мужем, здесь дочь, а сын - там. И больше мы кроватей поставить не можем, потому что больше некуда.

Ця десятиметрова кімната у поліцейському гуртожитку - єдине житло молодого подружжя. Як і півтори сотні інших правоохоронців, вони ще у 2014 році вклали гроші у пільгову державну програму, створивши будівельний кооператив, - розповідає Юлія. І тоді розпочалося будівництво дев'ятиповерхівку разом з гуртожитком. Ось він - побачити можна у вікно. Але... лишень побачити.

Юлія Продан, членкиня будівельного кооперативу "Захисник":

Я когда-то, еще дочке было 2 года, сказала: это наша квартира, мы там будем жить - я думала, что она забыла. А она спрашивает постоянно - когда? А я не знаю, что ей сказать.

У 2016 році будівництво зупинилося. Спочатку з людей постійно вимагали додаткові гроші. А потім стало відомо: генпідрядник почав продавати квартири "наліво", - розповідає голова кооперативу.

Роман Гордіенко, голова будівельного кооперативу "Захисник":

Наш генподрядчик ТОВ "Практик" начал продавать часть квартир которые ему передали в 2014 году для привлечения инвестиций. 55 квартир и 12 не жилых помещений. Генподрядчик начал их продавать эти квартиры через договора купли-продажи, и в договоре указывать расчетный счет.

Почалося слідство, а потім і суди. Будинок під постійним арештом, тож його не можливо здати - а люди вже не перший рік поневіряються по гуртожитках чи хто де може. Аж ось новий арешт, і терпець урвався. Розлючені поліцейські та їхні родичі прийшли до Генпрокуратури.

Юлія Продан, членкиня будівельного кооперативу "Захисник":

Мы вложили все свои деньги, нас обманули. Высокопоставленные лица крышуют это все. Постоянные суды - судьи куплены, а мы ничего не можем сделать, потому что у нас нет денег давать взятки.

В ГПУ після блокування доріг взяли два тижні на вивчення матеріалів, а забудовник вимкнув телефон. Відповідь ось така:

Зараз немає на зв'язку, залиште повідомлення.

А люди бояться, що їхні квартири зараз за допомогою оборудки просто перепродадуть. Адже за їхніми даними будинок вже передали до управління агенції з розшуку та управління корупційними активами.

Юлія Продан, членкиня будівельного кооперативу "Захисник":