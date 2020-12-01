На Закарпатті розслідують причини смертельної ДТП [ Редактировать ]
Правоохоронці на Закарпатті з'ясовують причини аварії, в якій загинули п'ятеро людей.
ДТП сталася на автошляху "Мукачево - Львів". Водій легковика виїхав на зустрічну смугу й на швидкості зіткнувся з вантажівкою. Двоє чоловіків, жінка та 13-річний хлопчик загинули на місці. Ще один підліток помер згодом у реанімації.
Анна Дан, речниця ГУ НП в Закарпатській області:
Перебувало 5 людей, 4 з них загинули на місці. Серед них 2 чоловіків, одна жінка, та 13-річний хлопчик. Ще одну неповнолітню дитину, також 13 хлопчика, було доставлено до дитячої обласної лікарні, але на жаль в реанімаційному відділенні дитина також померла. Також вже відомо, що за кермом вантажівки перебував житель Житомирської області.
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