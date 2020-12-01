Правоохоронці на Закарпатті з'ясовують причини аварії, в якій загинули п'ятеро людей.

ДТП сталася на автошляху "Мукачево - Львів". Водій легковика виїхав на зустрічну смугу й на швидкості зіткнувся з вантажівкою. Двоє чоловіків, жінка та 13-річний хлопчик загинули на місці. Ще один підліток помер згодом у реанімації.

Анна Дан, речниця ГУ НП в Закарпатській області: