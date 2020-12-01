На Кіровоградщині у приватному будинку рвонув газовий балон. Постраждала сім'я - батьки і двоє дітей. Жінка з сином з важкими опіками - в реанімації.

Без двох стін, з понівеченим дахом та з тріщинами довкола вікон. Такий вигляд після вибуху газового балона має цей приватний будинок у селі Білопілля.

Отут шкафчик отакий невеличкий був, отут кухонні, а балон отут стоїть. Як воно впало - не маю уявлення.

Від вибуху постраждала ціла родина. Господар припускає - газовий шланг могла перебити шафа, що випадково впала на балон.

Олександр Мельник, потерпілий:

Я пішов на вулицю, напиляв дров, вибігає жінка , тримає на руках дитину і кричить: зайди в хату, у нас біда. Захожу - лежить шафа і з балона газ іде вгору. Вони стояли на вулиці, я кинувся його закривати і в цей момент він вибухнув.

26-річна мама та дворічний син потрапили до реанімації.

Віктор Ярошенко, в. о. завідувача опікового відділення КНП "Кіровоградська обласна лікарня":

Дитинка з опіками 40% поверхні тіла була госпіталізована в дитячу обласну лікарню, в той же день вона була прооперована, мама прооперована сьогодні, в обох в них 40% опіків - опіки більшою мірою поверхневі, стан обох важкий.

А от восьмирічна донька, яка на той момент була у віддаленій кімнаті, на щастя, відбулася лише переляком. Нині вся родина в лікарні, їх доглядають родичі.

Софія Мельник, старша донька:

Я пам'ятаю, як шафа на балон упала і двері зразу полетіли у мою кімнату.

У мами та дворічного сина попереду тривале лікування. Лікарі прогнозують: за сприятливих умов це щонайменше - два місяці.