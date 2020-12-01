Главное требование ФОПов будет выполнено сегодня - Разумков [ Редактировать ]
Во вторник, 1 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету безотлагательно разработать законопроект, который должен урегулировать проблемный вопрос, связанный с физическими лицами предпринимателями (ФОП). Об этом Разумков заявил во время пленарного заседания.
Данный законопроект парламент планирует принять уже сегодня.
Сейчас в 12:00 я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект. Так называемый законопроект "д", для урегулирования кризиса, который мы с вами наблюдаем уже не первый день на улице, и который связан с урегулированием вопроса ФОП.
Напомним, что в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов.
Ранее сообщалось, что Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами.
Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное совещание из-за протестов ФОПов под Верховной Радой.
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