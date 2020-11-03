Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами [ Редактировать ]
Источник: Житомир.Life
Верховная Рада решила на один год - до 1 января 2022 года - отсрочить требование к физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. - ФОП) об обязательном использовании кассовых аппаратов. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил на пленарном заседании парламента.
Такое решение лидеры фракций и групп приняли из-за необходимости поддержать малый и средний бизнес на фоне эпидемии коронавируса.
Разумков сообщил, что во вторник, 3 ноября, должен быть зарегистрирован законопроект, где закреплена отсрочка. В среду, 4 ноября, профильному комитету будет поручено неотложно его рассмотреть.
Голосовать за документ Верховная Рада будет 5 ноября - в день рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета-2021.
Напомним, что с 1 января 2021 года всех предпринимателей плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп планировали обязать использовать кассовые аппараты. Исключение сделано только для торговли на рынках.
Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.
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