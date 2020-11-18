Зеленский сзывает экстренное совещание из-за ФОПов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное совещание из-за протестов ФОПов под Верховной Радой. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Для президента основополагающими являются две вещи. Первая - политики не должны делать жизнь предпринимателей еще сложнее, чем она уже есть, тем более во время коронакризиса, когда люди и так теряют. И вторая - наше государство не должно оставаться раем для теневиков, это просто несправедливо", - сказал Подоляк.
По его словам, платить налоги и вести свою деятельность прозрачно - часть нормального образа жизни в цивилизованном государстве. Поэтому нужно найти баланс между двумя этими мотивами и выработать такое решение, которое будет реалистичным и справедливым.
"Я понимаю, что идеальных систем не существует, тем не менее. Вчерашний конфликт между ФЛП и полицией под Верховной Радой требует немедленных и адекватных решений" - отметил он.
Подоляк убежден, что нужно детально разобраться в мотивах и проблемах тех, кто протестует, чтобы решения действительно не ставили бизнес на грань закрытия. Чтобы уравновесить все спорные позиции, президент и собирает экстренное совещание по этой проблематике.
Напомним, в Киеве во вторник, 17 ноября, на улице Грушевского состоялся митинг. На протесты вышли предприниматели.
Ранее сообщалось, что Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами.
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