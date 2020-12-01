Во вторник, 1 декабря, предприниматели снова проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады. Столичная полиция перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На усиленный режим службы были переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.

Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий.

Ранее сообщалось, что Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное совещание из-за протестов ФОПов под Верховной Радой.

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