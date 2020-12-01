Министр обороны Украины Андрей Таран в нарушение Закона о предельных воинских званиях направил представление на звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщает ГолосUA.

Министр обороны Украины Андрей Таран готовится ко Дню ВСУ - в нарушение Закона о предельных воинских званиях направил представление на звание генерал-лейтенанта (к примеру, должность председателя Службы безопасности Украины) заместителя начальника Главного управления разведкой Игоря Остапенко (у которого по-новому должность генерал-майора должна быть), также не забыл, и подал своего директора департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины сепаратиста и коррупционера Андрея Бойко. Об этом сообщает Telegram канал "Очки Баканова".

Как отмечается, на него в Луганске зарегистрирована фирма. "Также на заслуженного врача подал еще один протеже - заместителя директора - начальника отдела здравоохранения - полковника медицинской службы Плиша Богдана, который был уволен из ГУРа за алкоголизм, потом стал военным инвалидом и снова был призван Тараном из инвалидов", - говорится в уведомлены.

Отмечается, что все три протеже Тарана проработали на новых должностях по два-четыре месяца. Дипломаты при ООН отмечают, что в феврале 2014 г., когда завладели Крымом, Таран сразу ушел в отпуск на месяц, оставив вместо себя неопытного помощника, который только приехал. Дипломаты ППУ при ООН начали сразу информационное наступление на Россию в штаб-квартире ООН, важен был каждый день, любая информация из Крыма, а Таран даже не отвечал на звонки постпреда ППУ при ООН. Как отмечает источник, такое же поведение Таран продемонстрировал, когда Россия захватила Абхазию в Грузии.

"Наши военные дипломаты сообщали в Центр информацию о планах российских военных напасть на Осетию за несколько дней перед началом военной кампании. В этот момент, так случилось, что действующий начальник ГУР был в назначенном отпуске. Когда пришла информация от источников в Грузии, чтобы не идти с такой важной информацией на доклад к президенту, наш герой пошел на больничный. Как-то так!", - отмечает источник.