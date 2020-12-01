В зоопарке эстонской столицы Таллина шимпанзе взяла метелку и убралась в своем вольере. Об этом сообщаетпре--служба зверинца.

Клининговый инструмент в жилище примата забыл один из сотрудников, но сообразительное животное не стало терять зря времени и подмело лужу воды, которую не убрал неаккуратный сотрудник.

Отмечается, что вольеры, где живут различные виды обезьян были вынуждены закрыться из-за большой вероятности приматов подхватить от человека коронавирусную инфекцию. Также в зоопарке добавляют, что поступок животного доказывает фак наличия многих общих черт характера у человека и "разумного предка".

Ранее мы писали, что в Индии обезьяна помогла водителю справиться с управлением автобуса. Это животное вполне может сделать себе карьеру в транспортной сфере.

Кроме того, обезьяна научилась пользоваться Instagram. Ролик с приматом, листающим ленту Instagram на смартфоне, сделал животное звездой сети.

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