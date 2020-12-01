Американська компанія "Пфайзер" і її німецький партнер "Біонтек" подали заявку до ЄС на реєстрацію вакцини проти COVID-19. ВІДЕО Вони хочуть отримати дозвіл на застосування препарату вже до кінця цього року. Також представники компаній зазначили - розпочати поставки вакцини у країни Європи вони зможуть одразу після схвалення їхнього препарату.

Рішення ухвалюватиме Європейське агентство з лікарських засобів. Нагадаю, раніше ці дві компанії заявили про 95-відсоткову ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу.