Вакцину від "Пфайзер" подали на схвалення в Євросоюзі [ Редактировать ]
Американська компанія "Пфайзер" і її німецький партнер "Біонтек" подали заявку до ЄС на реєстрацію вакцини проти COVID-19. ВІДЕО Вони хочуть отримати дозвіл на застосування препарату вже до кінця цього року. Також представники компаній зазначили - розпочати поставки вакцини у країни Європи вони зможуть одразу після схвалення їхнього препарату.
Рішення ухвалюватиме Європейське агентство з лікарських засобів. Нагадаю, раніше ці дві компанії заявили про 95-відсоткову ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу.
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