А от навколо російської вакцини в ЄС розпалилися справжні пристрасті. Йдеться про наміри Угорщини її використовувати. У Брюсселі заявили, що не можуть заборонити Будапешту цього робити. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Жодних санкцій не буде. В Єврокомісії пояснили, що попри наполегливі рекомендації не використовувати не сертифіковані Європейським медичним агентством вакцини, заборонити їх Брюссель теж не може. Бо в законодавстві ЄС є лазівка країни-члени мають право ухвалювати власні рішення в надзвичайних ситуаціях, як-от: у разі епідемії коронавірусу.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Угорщина дала запит на процедуру з надзвичайних ситуацій, згідно з якою європейські медичні інституції можуть бути не залучені, а рішення дозволити використовувати вакцину на своїй території ухвалює саме влада конкретної країни. Це, звичайно ж, передбачає відповідальність держави-члена за наслідки.

Тож Угорщина має право закуповувати і використовувати російську вакцину "Супутник-5". Щоправда, лише на території своєї держави - наголосили в Єврокомісії. Перші зразки, 10 доз, доправили до Будапешта 19 листопада. А минулої п'ятниці країни домовились, що Угорщина спорядить своїх експертів до російських лабораторій.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Це унікальна нагода, за яку ми дуже вдячні, оскільки це може пришвидшити процес, за результатами якого угорські експерти можуть ухвалити своє рішення щодо використання російської вакцини в Угорщині.

Розробники "Супутника-5" заявляють про ефективність цього препарату на рівні дев'яноста п'яти відсотків. У ЄС наголошують, сироватка не проходила перевірки Європейської медичної агенції. А ця процедура вкрай важлива для безпеки громадян ЄС. Проте Будапешт попри всі застереження збирається розпочати вакцинацію уже цього місяця.