Ніколи не втрачайте віру у верховенство закону і справедливість - звернувся президент

Ніколи не втрачайте віру у верховенство закону і справедливість. Так президент Володимир Зеленський привітав працівників прокуратури з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Глава держави висловив переконання, що серед більш ніж десяти тисяч представників прокуратури багато чесних і порядних людей, які віддані своїй справі.

Адже сотні мільйонів гривень відшкодовано в державний бюджет саме завдяки їхнім зусиллям. І наголосив, що реформування органів прокуратури найближчим часом буде успішно завершено.

Володимир Зеленський, президент України: