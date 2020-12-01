Зеленський привітав прокурорів із професійним святом [ Редактировать ]
Ніколи не втрачайте віру у верховенство закону і справедливість. Так президент Володимир Зеленський привітав працівників прокуратури з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.
Глава держави висловив переконання, що серед більш ніж десяти тисяч представників прокуратури багато чесних і порядних людей, які віддані своїй справі.
Адже сотні мільйонів гривень відшкодовано в державний бюджет саме завдяки їхнім зусиллям. І наголосив, що реформування органів прокуратури найближчим часом буде успішно завершено.
Володимир Зеленський, президент України:
На оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії. Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, всі ці надії, ніколи не втрачати власну віру в закон власну віру в справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, міцного здоров'я вам та вашим родинам.
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