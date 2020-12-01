Пацієнт швидше живий, ніж мертвий. Такий діагноз цілком можна поставити сьогодні українській медицині. Скидається на те, що епідемію коронавірусу вона може й не пережити. Галузь потерпає від тотального кадрового голоду.

У деяких регіонах скоро не буде кому виїжджати на виклики "швидких". А інфекціоністи в лікарнях узагалі - на вагу золота. Куди поділися фахівці? І що робити, аби вони повернулися? Розбиралися наші кореспонденти.

Так виглядає зсередини робота диспетчерської черкаського обласного центру екстреної допомоги. Телефони тут не змовкають ні на секунду. Через шалений вал роботи автомобільний майданчик центру майже порожній в останній час бригади навіть не встигають відпочивати між викликами.

У центрі бракує понад 300 медиків, з працюючих півтори сотні людей на лікарняному, деякі навіть звільняються з роботи. Але не через пандемію.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Причин декілька! Одна з основних - це звісно заробітна плата і друга - це не менш важлива і не менш основна… це не престижність немає звільнення від Ковіда, вони розуміють, що вони відповідають за це, окрім них немає кому.

Швидкій фельдшер Олена Гладка з початком пандемії свідомо почала працювати в бригаді для ковід-позитивних пацієнтів. Хоча вже тоді мала пропозицію на роботу в закордонній клініці, але відмовилась. Та вже завтра їде до Чехії за контрактом на два роки працювати медичною сестрою.

Олена Гладка, колишня фельдшерка Черкаської станції екстреної допомоги:

Умови в нашій медицині, напевно так. Тому, що на одного медичного працівника припадає величезна кількість хворих …не така, як у Європі, а це навантаження фізичне і моральне дуже тяжке. В суспільстві зародилось якесь агресивне ставлення до медиків і ми як два табори протидіємо один одному.

А це Харків. і тут також бракує лікарів. Інфекціоніста немає взагалі.

Віктор Лещенко, генеральний директор спеціальної клінічної лікарні №1 "Укрзалізниці":

Інфекціоністів їх зовсім немає. Їх не знайдеш в області, ми шукали скрізь, з об'яви, де тільки могли, але ми не знайшли, їх немає.

Місцевих терапевтів, говорить головний лікар, приходять навчати лікарі-інфекціоністи з обласної інфекційної лікарні. Двох терапевтів знайшли в каразінському університеті. Взяли на роботу. Та потрібно ще п'ятеро.

Віктор Лещенко, генеральний директор спеціальної клінічної лікарні №1 "Укрзалізниці":

У нас категорично не вистачає терапевтів, у нас немає інфекціоніста. Ми не можемо знайти.

У столиці картина схожа. Статистику звільнень в профільному департаменті лише підбивають. Але ще місяць тому про нестачу працівників в закладах охорони здоров'я говорив мер Віталій Кличко. Сім тисяч звільнились. Приблизну статистику відтоку медиків напередодні назвав міністр охорони здоров'я. Це 34 тисячі.

Перший відтік лікарів відбувся через страх невідомої недуги у березні. Звільнялися переважно працівники старші за 60 років. А зараз одна з головних причин - гроші.

Олег Панасенко, голова Вільної профспілки медичних працівників України:

Ще не підписано ані за листопад ані за грудень цих ковідних пакетів, нема ще грошей від НСЗУ так не можуть дочекатися вже третій місяць заробітної платні працівники психіатричних диспансерів навіть у місті Києві.

Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України:

В 2010 році було 197 тисяч, а на перше січня 2020 року 154 тисячі. Це означає, що в державі є серйозна проблема, що медицина не є пріоритетом.

Доплати за роботу з хворими на ковід будуть до квітня наступного року точно, заспокоюють в міністерстві. А от обіцяні 20 тисяч гривень, як стартова зарплата для лікаря вже під великим питанням. Катастрофічно не вистачає санітарок, медсестер та просто водіїв на швидких. Це ті, у кого заробітна плата не перевищує поріг мінімальної, а у деяких навіть і не дотягує до неї.

Олег Панасенко, голова Вільної профспілки медичних працівників України:

Навіть з тими міністерськими надбавками лікареві 3,5 медсестрі 2,500 по регіонах та навіть в столиці лікар отримує 6-8 тисяч грн, медична сестра отримує 4,5.

Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України:

Заробітна плата лікарів має бути не нижче 23 тисяч. Той бюджет, який ми отримали в проекті, він не дасть можливості підвищити зарплату навіть на тисячу гривень.

МОЗ заявляв хоча б 5 відсотків від ВВП на потреби вітчизняної медицини, або ж не менше 200 млрд гривень Кабмін медикам виділив 123 млрд сподівання тепер лише на парламент, де перерозподілять кошти на користь медиків і обіцяна президента зарплата лікаря у 20 тисяч стане реальністю.